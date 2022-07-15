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Giriş Tarihi: 15.7.2022 08:22

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz’u unutturmadı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz’u unutturmadı

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü. Sabah erken saatlerde Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesi ve Avanos ilçesi Paşabağı mevkisine gelen balonlara Türk bayrağı ve pankartlar asıldı.

Bir balon firması tarafından hazırlanan ve sepete asılan pankartta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ve "15 Temmuz karanlık geceden aydınlık sabaha" yazısı yer aldı.

Yerli ve yabancı turistlerle birlikte gökyüzüne havalanan balonlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. Balon pilotu Abdurrahman Poyraz, 15 Temmuz nedeniyle balon sepetine pankart ve Türk bayrağı astıklarını söyledi.

15 Temmuz'un önemli bir gün olduğunu belirten Poyraz, "Elbette bugünün bir önemi var. Şu an ve ileriki zamanlarda mutlaka hatırlanacaktır. Hiçbir zaman unutulmayacaktır.



Diliyorum Rabbim bir daha ülkemize böyle bir şey yaşatmasın. Çok şükür milletimiz darbeyi püskürttü. Ömrümüz yettiği sürece her 15 Temmuz'da bugünü mutlaka anacağız. Çocuklarımıza ve torunlarımıza da bugünü mutlaka hatırlatacağız." dedi.

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Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz’u unutturmadı
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