Kapadokya’da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle havalandı

Kapadokya bölgesinde düzenlenen sıcak hava balonu turu yapan işletmeler, balon sepetlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türk bayrağı ve Atatürk posterleri astı. Turistler, güneşin doğuşu ile başlayan ve yaklaşık 1 saat süre ile peri bacalarının arasında süzülerek bölgenin doyumsuz güzelliklerini izlemenin keyfini yaşarken, hem de Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusuna ortak oldular.

Bursa'dan gelerek sıcak hava balonu turuna katılan Murat Koca, "Önemli bir gün. Atatürk'ün bize armağan ettiği bir gün. Biz de bugünü böyle keyifli aktiviteyle taçlandırmak istedik. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.



