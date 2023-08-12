Haberler Yaşam Haberleri Kapadokya’da figürlü balonlar gösteri uçuşu yaptı
Giriş Tarihi: 12.8.2023 12:23 Son Güncelleme: 12.8.2023 13:31

Kapadokya’da figürlü balonlar gösteri uçuşu yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali kapsamında figürlü sıcak hava balonları Göreme semalarında süzüldü.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Kapadokya’da figürlü balonlar gösteri uçuşu yaptı

Türkiye Kültür Yolu Festival'lerinin ilk durağı olan Nevşehir'de "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nin hafta sonu etkinlikleri bünyesinde çeşitli figürlü balonlar görsel şölen oluşturdu.

Nevşehir ili Merkez ilçesine bağlı Göreme'de "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" çerçevesinde, 'Türk bayrağı, Dondurma, Ördek, Ahtapot, Oburiks, Kalp' gibi çeşitli şekillerdeki sıcak hava balonları yaklaşık 40 dakika boyunca bölgenin peribacaları ve doğal kaya oluşumlu vadilerinin arasında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gösteri uçuşunu izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler alanda yoğun ilgi gösterdi.

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Kapadokya’da figürlü balonlar gösteri uçuşu yaptı
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