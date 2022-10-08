Kapadokya’nın simgesi balonlar bu kez Sur’da havalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nce Diyarbakır'da düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" ile kentin her noktası kültür ve sanat rotasına dönüşüyor. 9 gün boyunca farklı etkinliklerle tüm şehri kucaklayacak festival kapsamında Kapadokya'dan getirilen 4 balon Dicle Sur ve Vadisi'nde yükseldi. Ücretsiz balon turunda vatandaşlar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri'ni tarihi İçkale ve Dicle Vadisi'ni ilk kez havadan görme imkânı buldu. Balon turlarının hava şartlarına göre 11 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi. Festival kapsamında, "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliğine binlerce kişi katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen etkinlik için katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi binası yanında bulunan alanda toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen bin bisiklet etkinliğe katılmak için alanda bekleyen gençlere dağıtıldı. Etkinlik öncesi konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kimliğin ve kişiliğin tarihle oluştuğunu söyledi. Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, bisikletleriyle tarihi Surlar'dan Kurşunlu Camisi önüne kadar pedal çevirdi.