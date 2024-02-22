Kapaklı’nın geri dönüşüm projesi örnek gösterildi

Tekirdağ'daki Kapaklı Belediyesi'nin geri dönüşüm ve sürdürülebilir gelecek için hayata geçirdiği "Attığını Kazanca Dönüştür" projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri arasına seçildi. Başkan Mustafa Çetin, "Projemiz ile atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesini teşvik ediyoruz. Bertarafa giden atık miktarı azalıyor. Vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlıyoruz. Esnafımızın kazancına da destek oluyoruz. 2023 yılı içerisinde projemizin 220 aktif kullanıcısı bulunmaktadır. 22 ayda 43 bin 274 kilo geri dönüşüm toplandı. Vatandaşlarımıza 75 bin 999 lira ödeme yaptık" dedi.