Kapalı yöntemle yapay kalp kapakçığı yerleştirildi

Bursa'da halk arasında mor bebek hastalığı olarak bilinen, 'Fallot Tetralojisi' isimli kalp hastalığıyla doğan ve bebeklik çağında ameliyat olan 34 yaşındaki Özcan Öter, ilerleyen yaşla nefes darlığı, çabuk yorulma gibi yeni sorunlarla karşılaşınca Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne müracaat etti. Doç. Dr. Selma Kenar Tiryakioğlu tarafından tetkik edilen hastanın, kalpten akciğere giden damarında darlık ve yetmezlik olduğu tespit edildi. Doktorların ortak kararı sonucu, hastaya kapalı yöntemle ameliyat olması önerildi. Hastanın ameliyatı kabul etmesiyle, aynı klinikte görev yapan Prof. Dr. Hakan Erkan ve ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren kapalı operasyonla kasık damarından girip, akciğer damarına yapay kalp kapağı yerleştirdi. DHA