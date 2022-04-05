Kapıcılar Kralı’nın paylaşılamayan mirası

Ankara'da bir iş merkezinde yaklaşık 30 yıl kapıcılık yapan ve 88 yaşında ölen Mehmet Kaşkaya'nın Çankaya'da 8, Pursaklar'da 3 daire, 1 arsa, bankada yüklü miktarda altın ve 700 bin lirası 5 çocuğu tarafından paylaşılamadı. 27 Kasım 2015'te 88 yaşında hayatını kaybeden Kaşkaya'nın ölmeden önce 4 oğlu, akıl sağlığı yerinde olmadığını iddia ettikleri babalarının mal varlığının bir kısmını usulsüz şekilde üzerine geçirdiği gerekçesiyle kız kardeşleri Gülvade Gümüş'e 2013'te dava açtı. İstanbul Adli Tıp Kurumu, Kaşkaya'nın akli dengesinin yerinde olduğu yönünde karar verdi. Davacı kardeşlerin itirazı üzerine Selahattin, Sebahattin, Mesut ve Bayram Kaşkaya kardeşler, 2011'de belli bir ücret karşılığında bakımını üstlenmesi için, babalarını kız kardeşleri Gülvade Gümüş'e yakın bir eve yerleştirdi.Kardeşler, babalarına ait 11 dairenin kirasına Şubat 2013'te kız kardeşleri Gülvade Gümüş'ün el koyduğunu öne sürerek, babalarının vesayet altına alınması için, Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dava dilekçesinde babalarının "demans" hastası olduğunu, akli durumunun yerinde olmadığını iddia eden kardeşler, babalarına tarafsız bir vasi atanmasını talep etti. Mahkeme de sağlık kurulu raporu için Mehmet Kaşkaya'yı hastaneye sevk etti. Gülvade Gümüş'ün mahkemenin sevk ettiği hastane yerine Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde 25 Ocak 2013'te babasının akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde tek hekim raporu aldığını ve bankada bulunan 207 bin lirayı çektiğini iddia eden davacı kardeşler, aynı hastaneden 22 Nisan 2013'te aldığı raporla, babasıyla noterde 6 adet dairenin kendisine devrini öngören "ölünceye kadar bakma" anlaşması imzaladığını öne sürdü. Mahkeme kararlarına yapılan karşılıklı itirazlar 7 yılı buldu ve dosya Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. Dava sürecinde 2 farklı rapor daha alınması üzerine her iki raporda Mehmet Kaşkaya'nın, akli dengesinin tasarruf tarihinde ehliyetli olamayacağı yönünde görüş yer aldı. Gümüş'ün itirazı üzerine mahkeme Adli Tıp'tan, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve yeniden bir rapor yazılması yönünde karar aldı.Mart 2022'de İstanbul Adli Tıp 1. Üst Kurulu'nca hazırlanan raporda, iptali istenilen işlemlerin yapıldığı sırada Mehmet Kaşkaya'nın akli dengesinin yerinde olduğu belirtilerek kızı Gülvade Gümüş lehinde görüş bildirildi. Söz konusu raporun daha önce alınan raporlarla aynı olduğunu belirten davacı kardeşler, herhangi bir inceleme yapılmadan hazırlandığını iddia ederek, Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz etti. Açılan tüm davalardaki yargılamalar sürüyor