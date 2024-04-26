Kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı

Adana'da kapısı açık halde ilerleyen şehir içi yolcu otobüsünden dengesini kaybedip düşen Hatice S., ağır yaralandı. Kadının düştüğü o anlar ise otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Hastane de tedavi altına alınan Hatice S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatan polis araç sürücüsünü gözaltına aldı.

İNMEK İSTERKEN DÜŞTÜ

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi. Vedat K. yönetimindeki 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsü kapısı açık şekilde ilerlerken, yolculardan Hatice S., durakta inmek için kapıya yaklaştı. Bu sırada dengesini kaybeden Hatice S., otobüsten düştü. Otobüs şoförü Vedat K., aracı durdurdu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otobüs şoförü Vedat K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Hatice S.'nin otobüsten düştüğü anlar araç içi kamerasına da yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.