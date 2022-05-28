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Giriş Tarihi: 28.5.2022

Kapıyı açmayan eşine kurşun yağdırdı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kapıyı açmayan eşine kurşun yağdırdı
İzmir'de, geçimsizlik yaşadığı eşi Nuh Şayla'dan boşanmaya karar veren Rojda Şayla (43), bir süre önce evi terk ederek Bornova ilçesindeki kendi evine taşındı. Boşanmak istemeyen Nuh Şayla, önceki akşam saat 22.00 sıralarında, Rojda Şayla'nın yaşadığı siteye gelerek, dairesinin ziline bastı. Ancak eşi kapıyı açmadı. Kapıda kalınca çılgına dönen Nuh Şayla, kapıya kurşun yağdırdı. Ardından da tabancayı atıp kaçtı. Komşuların ihbarıyla eve gelen polisler, kapıdaki mermi deliklerini gördü. Eve giren polisler, kapının arkasında talihsiz kadının cesedini buldu. Polis tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kapıyı açmayan eşine kurşun yağdırdı
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