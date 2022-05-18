Haberler Yaşam Haberleri Kapsüllü şebekeden baronun kardeşi çıktı
Giriş Tarihi: 19.5.2022

Kapsüllü şebekeden baronun kardeşi çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kapsüllü şebekeden baronun kardeşi çıktı

Faslı 3 kadın kuryenin midesinden kapsül içinde 5 kiloya yakın esrar yakalandı. Şebekenin liderinin, uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya’nın kardeşi A.Çetinkaya olduğu belirlendi. Çete, operasyonla çökertildi, 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Narkotik Masası polisleri, firari uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A.Çetinkaya'nın lideri olduğu uyuşturucu şebekesini çökertti. Fas'tan Türkiye'ye gelen 3 kadın kuryenin midyesinden 4 kilo 862 gram uyuşturucu madde çıktı. 14 kişi yakalandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak havayolu aracılığıyla sevkiyat yapan bir şebekenin izine ulaşınca, 8 ay boyunca takip yaptı.



Uyuşturucuyu Fas'tan Türkiye'ye getiren şebekenin liderinin ise firari baron Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A.Çetinkaya, yardımcısının ise A.Çetinkaya'nın oğlu C.Çetinkaya olduğu belirlendi. Faslı 3 kadın kuryenin midesinden toplamda 774 parça kapsül içinde 4 kilo 862 gram toz esrar yakalandı. 3 kadınla birlikte 3 suç ortağı tutuklandı.



YURT DIŞINA KAÇACAKLARDI
Şebekeye yönelik iki ayrı operasyonda İstanbul ve Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bazı adreslere baskın yapıldı. Şebeke lideri A.Çetinkaya ve oğlu C.Çetinkaya dahil 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, A.Çetinkaya ve oğlunun yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandıkları iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Son dakika! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği: ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Son dakika: Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: Birlikte ve yakın çalışma kararlılığındayız
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: İlk çağda yaşıyorlar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O mağaradakilerden kurtul, durumun iyi değil
Son Dakika Haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Atatürk Havalimanı için yeni kararı açıkladı: Açık tutulmaya devam edilecek
Nörolojik sebepli el ve ayak ağrıları
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonu penaltılar belirledi! Frankfurt, Rangers'ı penaltılarda devirdi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: Nasıl olacağına kısaca bir göz atalım!
Sen sustukça ben hatırlatacağım
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapsüllü şebekeden baronun kardeşi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA