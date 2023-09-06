Kaptan Eda için Fethiye’de “özel şampiyonluk” kutlaması

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem, Giridaport'un özel konuğu olarak Fethiye'deydi.

Özel kutlama gecesine Eda Erdem Dündar ailesi ve yakın dostları ile katıldı. Restorantta bulunan misafirlerde Türk bayrakları ile karşılamaya eşlik ederek teşekkür ve tebriklerini kaptana ilettiler.

Coşkulu karşılama sonrası herkese teşekkür eden Kaptan Eda, bunun daha başlangıç olduğunu, daha büyük başarılar elde etmek için mücadele edeceklerini söyledi. Gecede kaptan Eda Erdem'e Ece Marina sahibi Nejat Ece tarafından çiçek de sunuldu.