Haberler Yaşam Haberleri Kaptan Eda için Fethiye’de “özel şampiyonluk” kutlaması
Giriş Tarihi: 6.9.2023 14:33 Son Güncelleme: 6.9.2023 15:01

Kaptan Eda için Fethiye’de “özel şampiyonluk” kutlaması

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı yenerek zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem, Giridaport’un özel konuğu olarak Fethiye’deydi. Fethiye Ece Marina’daki bir restorantta ki özel gecede çiçeklerle karşılanan A Milli Kadın Voleybol Kaptanı Eda Erdem, “Coşkulu karşılamaya teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Arkadaşlarımızla yüksek başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Hedefte Olimpiyat Şampiyonluğu var.” dedi.

Erdoğan CANKUŞ
Kaptan Eda için Fethiye’de “özel şampiyonluk” kutlaması

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem, Giridaport'un özel konuğu olarak Fethiye'deydi.

Özel kutlama gecesine Eda Erdem Dündar ailesi ve yakın dostları ile katıldı. Restorantta bulunan misafirlerde Türk bayrakları ile karşılamaya eşlik ederek teşekkür ve tebriklerini kaptana ilettiler.

Coşkulu karşılama sonrası herkese teşekkür eden Kaptan Eda, bunun daha başlangıç olduğunu, daha büyük başarılar elde etmek için mücadele edeceklerini söyledi. Gecede kaptan Eda Erdem'e Ece Marina sahibi Nejat Ece tarafından çiçek de sunuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekliye ek zam, ek ödeme! İşte yeni emekli maaşı tabloları: SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
Akasya Durağı'nın Gülbin'i bu haliyle bambaşka! Aslı Altaylar sosyal medyayı yaktı geçti
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener CHP'yi saf dışına itti: "Üçüncü yol ittifakı
Tatilleri zehir oldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı hastanelik oldu
Küçükçekmece'de İmamoğlu'na İSKİ tepkisi! "Ne zaman arayacaksınız ölünce mi?"
SON DAKİKA! Aynalı Tahir, Deli Yürek ve Acı Hayat dizilerinin yönetmeninden acı haber! Gölde boğularak hayatını kaybetti!
Gabar ve Cudi’den son gözler o bölgede! Terörden temizlendi petrol müjdesi bekleniyor
İstanbul'u sağanak vurdu, AKOM uyudu! Vatandaşı uyarmadılar
Erdoğan’ın büyük şanssızlığı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaptan Eda için Fethiye’de “özel şampiyonluk” kutlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA