Haberler Yaşam Haberleri Kar Anadolu Yakası'nda etkili oldu: Uçaklar Sabiha Gökçen'e inemedi
Giriş Tarihi: 19.3.2022 20:47 Son Güncelleme: 19.3.2022 21:46

Kar Anadolu Yakası'nda etkili oldu: Uçaklar Sabiha Gökçen'e inemedi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Kar Anadolu Yakası’nda etkili oldu: Uçaklar Sabiha Gökçen’e inemedi

İstanbul Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinden itibaren etkini olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve pist temizleme çalışmaları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken uçaklar havadaki bir süre tur attı.

Yakıt kritiğine giren en az 10 uçağın İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi öğrenildi.

Pegasus Havayolları'nın Hannover ve Viyana uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı'na, Buta Airlines Bakü, Anadolujet'in Zürih ve Pegasus Havayolları'nın Köln ve Cenevre seferleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Pist temizleme çalışmalarının tamamlanmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişiler saat 20.30 itibariyle tekrar başladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç birbirine girdi! İşte korkutan görüntüler... İstanbul istikameti açıldı
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
İnternet fenomeni Yunus Dönertaş 8 aydır aranıyordu! Acı haber geldi...
Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye büyük önem taşıyor diyerek duyurdu: Türkiye'ye geliyor
CHP'li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili flaş açıklama
CHP hizmette sınır tanımıyor!
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu: “Birlikten Berekete” projesi yaşama geçiyor
Son dakika: Sadık Çiftpınar'dan taraftara isyan! Yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kar Anadolu Yakası'nda etkili oldu: Uçaklar Sabiha Gökçen'e inemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA