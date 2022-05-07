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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Kar gitmiyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kar gitmiyor

Doğu Anadolu’daki birçok ilde kar yağışı şaşkınlığı yaşandı. İç Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes’in yanı sıra Nemrut ve Ilgaz dağları da beyaza büründü

Kışın yoğun olarak yağan kar, baharda da zaman zaman yüzünü göstermeye devam ediyor. Mayıs ayına gelmemize rağmen yüksek kesimlerde yine kar sürprizi yaşandı. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gitmek için Bayburt'tan otomobille yola çıkan iki kişi, Aydıntepe ilçesinde bulunan Soğanlı Dağı'ndaki Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobillerinde mahsur kaldı. İki vatandaşın telefonla yardım istemesi üzerine harekete geçen ekipler, tipiden kapanan yolu 3 saatte açarak bölgeye ulaştı. Otomobilin etrafındaki karı temizlemeye çalışırken bulunan iki vatandaş, yayladan alınarak Aydıntepe'ye getirildi. Van Gürpınar'da da Badilıgülle Yaylası'na pancar toplamaya giden iki vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. İki vatandaş, AFAD ekibi tarafından 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.



KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezinde de kar yağışı etkili olurken vatandaşlar mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Hava sıcaklıklarının bir anda sıfırın altına düştüğü Sivas'ta, 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, 1950 rakımlı Çamlıbel Geçidi ve Koyulhisar ilçesinde bulunan 1800 rakımlı Eğriçimen Yaylası beyaza büründü. Türkiye'nin en uzun kayak pistlerinin bulunduğu Erciyes Dağı'na da kar yağdı. 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes'e mayısta yağan kar, dağın zirvesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı, Nemrut ve Ilgaz dağlarında da etkili oldu.

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Kar gitmiyor
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