Kâr payı vaadiyle 80 milyonluk vurgun

Muğla Bodrum'da, zenginlere emlak kiralama ve inşaat işleri yaptığını öne süren bir firma, iddiaya göre yaklaşık 800 kişiden para toplayıp kârdan pay vermeyi taahhüt etti. Vatandaşlardan, 20 bin ile 150'şer bin lira para topladığı iddia edilen firma, bir süre düzenli ödeme yaptı. Vatandaşlardan para toplamaya devam eden firma, bir süre sonra ise ödeme yapmamaya başladı. Aylardır ödeme yapılmayan, yatırdıkları parayı da kurtaramayan vatandaşlar, soluğu savcılıkta aldı. Mağdurlar, firma yetkilileri hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Firma yetkililerinden birinin, eşinin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen İsmail Koç, "Ev kiralama işleri yaptığını söyleyerek, bizden sermaye yatırmamızı istedi. 15 günde bir, kâr payı veriyorlarmış. Eşimin telkinleriyle 150 bin lira verdik. Bizden aldıklarını, bizden öncekilere dağıtmışlar. Yani yem atmışlar. En sonunda büyük bir vurgun yaptılar. Başka yerlerde de yeni vurgunlar yapıyorlarmış.Arsa satıp parasını verenler oldu. Yüzlerce mağdur var. Yaklaşık 80 milyon liralık bir vurgundan bahsediliyor. Şikâyetçi olduk. Bizden aldıkları paralarla deve almışlar. 'Bize bir şey olmaz' deyip herkesi korkutuyorlar. Elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Eşimin sayesinde ben de kandırıldım" dedi.Mağdurlardan Selnur Erkan ise "Bana, 'Yurt dışından gelenlere villa kiralıyoruz. Gelin bize paranızı ödünç verin, size kâr payı verelim' dediler. Kasımda arabamı satıp parasını verdim.Üç kez kâr payı aldım. Sonrasında hep oyaladılar. Ana parayı da vermiyorlar. 95 bin liram gitti. İnşallah daha fazla mağdur yoktur" şeklinde konuştu.FİRMANIN hem çalışanı hem de müşterisi olan Deniz Bayram, kendisinin de mağdur olduğunu ifade etti. Bayram, "Bazı kişiler tarafından dolandırıcılıkla suçlandım. Üstüme atılan hiçbir iftirayı kabul etmiyorum.Ben bu firmanın çalışanı olmaktan ziyade aynı zamanda müşterisiyim. Bu firmada çalışan başka arkadaşlar da mağdur. Yaklaşık 600 bin lira kadar şahsi bir param gitti" dedi.