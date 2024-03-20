Kar payı vadeden kuyumcu 15 kişiyi dolandırdı

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 3 şüpheli, iddiaya göre müşterilerine kar payı vereceğini söyleyip altınlarını emanet aldı. Müşterilerine altın kazandıracağını vadeden kuyumcular ayrıca ellerinde döviz kalmadığını iddia ederek nakit para da emanet aldı. Kuyumcu dükkanını kapatıp ortadan kaybolan şüpheliler müşterilerinin fark etmesi üzerine polise ihbarda bulundu.

Şüpheli kuyumcular İ.K., M.Y. ve ismi bilinmeyen bir diğer şahıstan biri polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 15 mağdur arasında 2 milyon lira değerinde altın emanet eden müşterinin de olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kayıp diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.