Kar üstünde kolbastı

Trabzon'da vatandaşlar, Yeni Zigana Tüneli hizmete girdikten sonra kullanımı iyice azalan Zigana Geçidi'nde kar keyfi yaptı. Hafta sonu araçlarıyla 2 bin 32 rakımdaki geçidin Gümüşhane tarafına gelen vatandaşlar, karın üstünde horon ve kolbastı oynayarak eğlendi. Vatandaşlar, "Kar bize gelmeyince biz kara geldik, keyfini çıkardık" dedi. 2.5 yaşındaki kızları Duru ile Trabzon'dan eski Zigana Geçidi'nin Gümüşhane tarafına gelen Zeynep ve Emrah Yılmazçelik, "Trabzon merkeze kar yağmayınca biz karın peşine geldik. Hafta sonu tatilimizi kar üstünde kızımız Duru ile eğlenerek geçirdik" dedi. Selma Koz ise, "Temiz havada bol oksijen aldık. Fotoğraf çektirdik, kar üstünde gönlümüzce eğlendik" dedi.