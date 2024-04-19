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Giriş Tarihi: 19.4.2024 19:43

Kara Ağaç Destanı 8. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Kara Ağaç Destanı son bölüm full izle

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kara Ağaç Destanı dizisi Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk gibi isimleri buluşturuyor. Her hafta Cuma günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Kara Ağaç Destanı 8. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Merdo’yu kurtarmak isteyen Ömer’in çabaları karşılıksız kalır. Merdo’nun erkene alınan idamı herkes için büyük yıkım olur. İşte, TRT 1 canlı yayın Kara Ağaç Destanı 8. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Kara Ağaç Destanı 8. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Kara Ağaç Destanı son bölüm full izle

Kara Ağaç Destanı 8. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranında takip edilecek! Motto Yapım imzalı dram türündeki dizinin 19 Nisan tarihli bölümünde Sultan'ın başına gelen olay her şeyi altüst eder. Ömer, hayati bir kararın eşiğinde sıkışıp kalr. Yeni bölüm sahnelerini izlemek isteyen izleyiciler araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı son bölüm izle full ve tek parça seçenekleri.

KARA AĞAÇ DESTANI 8. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Motto Yapım imzalı Kara Ağaç Destanı dizisi, 8. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

19 Nisan 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-agac-destani

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Merdo'yu kurtarmak için son bir gayret gösterse de çabaları karşılıksız kalır. Merdo'nun erkene alınan idamı herkes için büyük yıkım olur.

Ömer, Latif Bey'e karşı savaşa açar. Can yakıcı bir saldırı hamlesi planlarken geçmişin karanlık sırları ortaya dökülür.

Bu mücadelede Ömer'în en büyük destekçisi olan Sultan, Latif Bey'e meydan okur.

Celal Ağa, beşikte oğlunun isminin yazılı olduğunu gördükten sonra sırrı çözmek adına Asiye ve Naile'nin üzerine gider. Konakta ortaya çıkan karmaşa Ayten için bulunmaz fırsattır.

Asiye ile Raziye'nin çocuklarını ayırma planında beklenmedik bir gelişme olur. Sultan'ın başına gelen olay her şeyi altüst eder.

Ömer, hayati bir kararın eşiğinde sıkışıp kalmıştır.

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Kara Ağaç Destanı 8. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Kara Ağaç Destanı son bölüm full izle
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