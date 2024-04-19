Kara Ağaç Destanı 8. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Kara Ağaç Destanı son bölüm full izle

Kara Ağaç Destanı 8. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranında takip edilecek! Motto Yapım imzalı dram türündeki dizinin 19 Nisan tarihli bölümünde Sultan'ın başına gelen olay her şeyi altüst eder. Ömer, hayati bir kararın eşiğinde sıkışıp kalr. Yeni bölüm sahnelerini izlemek isteyen izleyiciler araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı son bölüm izle full ve tek parça seçenekleri.
KARA AĞAÇ DESTANI 8. BÖLÜM İZLE
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Motto Yapım imzalı Kara Ağaç Destanı dizisi, 8. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
19 Nisan 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-agac-destani
Ömer, Latif Bey'e karşı savaşa açar. Can yakıcı bir saldırı hamlesi planlarken geçmişin karanlık sırları ortaya dökülür.
Bu mücadelede Ömer'în en büyük destekçisi olan Sultan, Latif Bey'e meydan okur.
Celal Ağa, beşikte oğlunun isminin yazılı olduğunu gördükten sonra sırrı çözmek adına Asiye ve Naile'nin üzerine gider. Konakta ortaya çıkan karmaşa Ayten için bulunmaz fırsattır.