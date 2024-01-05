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Giriş Tarihi: 6.1.2024

‘Kara akbaba’ tedaviye alındı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
‘Kara akbaba’ tedaviye alındı
Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı Köyü'nde bitkin haldeki kara ababayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Köye giden ekipler, akbabayı alarak kuruma getirdi. Veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılan ve beslenmeye alınan akbabanın, tedavi ve bakımının tamamlanmasıyla yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. Soyu tehdit altında bulunan kara akbaba, boyu ve kanat açıklığı ile Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu özelliğine sahip olarak biliniyor.

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‘Kara akbaba’ tedaviye alındı
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