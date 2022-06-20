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Giriş Tarihi: 20.6.2022 11:12

Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Bela filmi nerede çekildi?

Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Bela filmi nerede çekildi?

Kara Bela filmi 20 Haziran Pazartesi akşamı Star Tv ekranlarına gelecek. Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Peki; Yönetmen koltuğunda Burak Aksak'ın oturduğu Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Bela filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Kara Bela filmi konusu ve oyuncuları, sinemaseverlerce takip ediliyor. 2015 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. Komedi türündeki yapım vizyondaki süresinde oldukça beğenilmişti. Filmle ilgili olarak "Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya aşladı. İşte Kara Bela filmi konusuna dair merak edilen tüm detaylar...

Kara Bela filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kara Bela filmi nerede çekildi?

KARA BELA FİLMİ KONUSU NE?

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kara Bela filminin çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Adana'da gerçekleştirildi.

KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela'nın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri bulunuyor.

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Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Bela filmi nerede çekildi?
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