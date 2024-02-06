Kara para aklayanlara operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih'teki bir işhanı ile adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda pos cihazlarını kullanarak faturalandırma yapan ve paraları yurtdışına çıkaran 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 116 bin 97 dolar, 80 bin 665 lira, 60 pos cihazı, yabancı ülke bankalarına ait ve yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş 1515 banka ve kredi kartı, 17 para sayma makinesi ile birlikte söz konusu hesaplarla ilgili çok sayıda evrak ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişi "adli kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklandı.