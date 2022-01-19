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Giriş Tarihi: 19.1.2022 19:35 Son Güncelleme: 19.1.2022 19:39

Karabük'te eğitime olumsuz hava engeli

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te eğitime olumsuz hava engeli

Karabük'te 17 Ocak gecesi başlayan ve 48 saattir aralıksız yağan kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi. Karabük il ve ilçelerinde  eğitime 3 gündür ara verildi.

17 Ocak Pazartesi günü gecesi başlayan ve 48 saattir aralıksız yağan yoğun kar yağışı Karabük il ve ilçelerinde başta eğitim olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Eğitime 18 Ocak günü ve 19 Ocak (bugün) ara verilirken, Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre ve 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verildiği belirtildi. Aynı gün kamu da çalışan Hamile ve Engelli vatandaşlar da idari izinli sayılacak. Merkezde 21 Eflani ilçesinde 41, Eskipazar ilçesinde 25, Ovacık ilçesinde 25, Safranbolu ilçesinde 42 ve Yenice ilçesinde 23 olmak üzere 177 köy yolunun kapalı olduğu belirtildi.

Öte yandan kar kalınlığının il ve ilçe merkezlerinde 35-40cm yi bulurken yüksek kesimlerde kar kalığının 1 metreyi bulduğu belirtildi.

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Karabük'te eğitime olumsuz hava engeli
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