Karaburun Belediyesi Hayvan Barınağı’nın içler acısı hali!

Karaburun Belediyesi'nin hayvanları korumak için açtığı hayvan barınağında köpeklerin adeta işkence hayatı yaşadığı ortaya çıktı. Hasta ve uyuz köpeklerle sağlıklı köpeklerin bir arada yaşadığı iddia edilirken, yağışlı havalarda kulübelerin kırılması nedeniyle hayvanların korunacakları bir alanın olmadığı öğrenildi. Hayvanseverler tarafından çekilen fotoğraflar hayvan barınağının köpekler için ne kadar sağlıksız bir yaşam alanı olduğunu gözler önüne serdi.