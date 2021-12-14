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Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:54 Son Güncelleme: 14.12.2021 16:28

Karaburun Belediyesi Hayvan Barınağı’nın içler acısı hali!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Karaburun Belediyesi Hayvan Barınağı’nın içler acısı hali!

İzmir’de Karaburun Belediyesi Hayvan Barınağı’nın içler acısı hali fotoğraf karelerine yansıdı. Köpeklerin bir kısmı kırık kulübeler nedeniyle yağmur altında ıslanırken, hasta hayvanlarla sağlıklı hayvanların bir arada kalması ise tepki çekti. Hayvansever Birgül Zorbaz, “Uyuz olan köpeklerle normal olan köpekler aynı yerde kalıyor. Her yer yağışlardan dolayı ıslak ve çamur. Köpeklerin yatacak doğru düzgün yeri yok” dedi.

Karaburun Belediyesi'nin hayvanları korumak için açtığı hayvan barınağında köpeklerin adeta işkence hayatı yaşadığı ortaya çıktı. Hasta ve uyuz köpeklerle sağlıklı köpeklerin bir arada yaşadığı iddia edilirken, yağışlı havalarda kulübelerin kırılması nedeniyle hayvanların korunacakları bir alanın olmadığı öğrenildi. Hayvanseverler tarafından çekilen fotoğraflar hayvan barınağının köpekler için ne kadar sağlıksız bir yaşam alanı olduğunu gözler önüne serdi.

Karaburun'da yaşayan hayvansever Birgül Zorbaz, "Karaburun doğasıyla büyüleyici bir coğrafya. Bu coğrafyada doğasıyla olduğu kadar hayvan refahı da turizmin kazanılmasında bir etkendir. Bu görüntüler Karaburun Belediyesi'ne ait hayvan barınağından çekildi. Bu köpek çilehanesinde yıllardır hiçbir şey değişmedi.

Yağmurun altında, çamurun içinde korunmasız, uyuz ve sağlıklı köpekler bir arada kalıyor. Bu görüntüler içimizi sızlatıyor. Geçmiş dönemlere kıyasla barınak daha iyi durumdaydı. Öyle görülüyor ki barınak kaderine terk edildi.

Köpekler, ilkel barınak içinde yaşamaya çalışıyor. Her yer yağıştan dolayı ıslak ve çamur. Köpeklerin doğru düzgün yatacak yeri yok" diye tepkisini dile getirdi.

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Karaburun Belediyesi Hayvan Barınağı’nın içler acısı hali!
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