Karaburun Belediyesi Hayvan Barınağı’nın içler acısı hali!

Karaburun Belediyesi'nin hayvanları korumak için açtığı hayvan barınağında köpeklerin adeta işkence hayatı yaşadığı ortaya çıktı. Hasta ve uyuz köpeklerle sağlıklı köpeklerin bir arada yaşadığı iddia edilirken, yağışlı havalarda kulübelerin kırılması nedeniyle hayvanların korunacakları bir alanın olmadığı öğrenildi. Hayvanseverler tarafından çekilen fotoğraflar hayvan barınağının köpekler için ne kadar sağlıksız bir yaşam alanı olduğunu gözler önüne serdi.
Karaburun'da yaşayan hayvansever Birgül Zorbaz, "Karaburun doğasıyla büyüleyici bir coğrafya. Bu coğrafyada doğasıyla olduğu kadar hayvan refahı da turizmin kazanılmasında bir etkendir. Bu görüntüler Karaburun Belediyesi'ne ait hayvan barınağından çekildi. Bu köpek çilehanesinde yıllardır hiçbir şey değişmedi.
Yağmurun altında, çamurun içinde korunmasız, uyuz ve sağlıklı köpekler bir arada kalıyor. Bu görüntüler içimizi sızlatıyor. Geçmiş dönemlere kıyasla barınak daha iyi durumdaydı. Öyle görülüyor ki barınak kaderine terk edildi.