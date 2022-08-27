Karaciğer babadan, böbrek anneden

İstanbul'da yaşayan Ubeydullah Gülsoy'a (22) 4 yaşında otoimmün hepatit teşhisi konuldu. Karaciğer yetmezliği yaşayan Gülsoy'a, 17 yaşında ilaçlar da yetersiz kaldı ve karaciğer nakli gerekti. Gülsoy'a, babasından alınan karaciğer parçası Prof. Dr. Koray Acarlı ve ekibinin yaptığı başarılı ameliyat sayesinde nakledildi. Nakilden 4 yıl sonra rutin takiplerinde, böbreğinde protein kaçağı tespit edilen Ubeydullah'ın bu defa da böbrek nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Ubeydullah'a bu kez annesi Menşure Gülsoy böbreğini verdi. Aynı hastanede Op. Dr. Volkan Turunç tarafından yapılan böbrek nakli ile Ubeydullah, sağlığına tamamen kavuştu. Anne-baba da oğullarına ikinci kez can olmuş oldu. Ubeydullah Gülsoy, "17 yaşıma kadar kendi odamdan çok hastane odalarını gördüm. 46 kiloya kadar düşmüştüm. 22. doğum günümde böbrek nakliyle hayata ikinci kez merhaba dedim. Önce anne ve babama, sonra da doktorlarıma minnettarım. İkinci kez bana can oldular. Yeniden doğdum" dedi. Prof. Dr. Koray Acarlı ve Op. Dr. Volkan Turunç ise "Hastamız hem sağlığına kavuştu hem de sosyal hayatına dönmüş oldu. Organ naklinin bu anlamda çok önemli olduğunu gösteren de bir örnek oldu" dedi.