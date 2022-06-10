Karadeniz gazı için borular döşenmeye başlandı

Boruların denize indirilmesi için 13 Haziran günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tören düzenlenmesi bekleniyor. Öte yandan doğalgazın ana dağıtım hattına bağlanması için karada da boru döşeme çalışmaları başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya gelindi.
13 HAZİRAN GÜNÜ 170 KİLOMETRELİK HATTA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK
Filyos Limanı'nda TPAO'ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları 13 Haziran günü itibariyle Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.
4 bin 200 personelin mesai harcadığı çalışmalarda gazın karaya çıkartılması için Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri'ne 13 yardımcı gemi de lojistik desteği sağlıyor.
BORULAR, 2 BİN 200 METRE DERİNE YERLEŞTİRİLECEK
Filyos Limanı'ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.