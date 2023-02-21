Haberler Yaşam Haberleri "Karadeniz’de deprem olmaz diye bir kural yok”
Giriş Tarihi: 21.2.2023 09:38 Son Güncelleme: 21.2.2023 09:46

"Karadeniz’de deprem olmaz diye bir kural yok”

Karadeniz bölgesinin de deprem kaynağı olduğunu belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, SABAH'a konuştu. Bektaş, “AFAD’ın 2018 yılında yayınladığı deprem tehlikesi haritasına göre Doğu Karadeniz bir deprem kaynağıdır. Yani buralarda aktif Karadeniz fayı vardır. Depremden kaçmak çözüm değil, depreme dayanıklı yapı yapılması gerekir. Türkiye’nin hiçbir yerinden depremden dolayı kaçmakla çözüm bulunamaz. Her yerin kendine özgü riski var. Karadeniz’de deprem olmaz diye bir kural yoktur” dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Karadeniz’de deprem olmaz diye bir kural yok”

Karadeniz bölgesinin de deprem kaynağı olduğunu belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, SABAH'a konuştu, "Bu fayın 1968 yılında Batı Karadeniz Bartın'da ürettiği deprem 6.6 büyüklerindedir. Deprem Karadeniz sahiline yakın olmuştur. Bartın o zaman küçük bir kaza olduğu için ölüm sayısı ve binan yıkım sayısı azdır. Aynı fay sistemi 2012 yılında Doğu Karadeniz'de Batum açıklarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem üretmiştir. Bu deprem Trabzon fay üzerinde gelişmiştir.

Türkiye petrollerinin, petrol aramaları sırasında bölgedeki Rize, Trabzon ve Ordu aktif fayları tespit edilmiştir. Kandillinin sismik verilerine göre Karadeniz bir deprem kaynağıdır. AFAD'ın deprem tehlikesi haritasına göre Karadeniz sahilindeki olabilecek depremin yer sarsıntısı 0.2- 0.3 arasında değişmektedir. Bu değerde yaklaşık olarak Bartın depreminin 6.6 büyüklüğüne eş değerdir. Depremden kaçmak çözüm değil, depreme dayalı yapı yapılması gerekir. Türkiye'nin hiç bir yerinden depremden dolayı kaçmakla çözüm bulunamaz. Binaların zemin etüdünün düzgün ve planın iyi yapılması lazım. İstatsik hesabının iyi yapılması lazım. Dolayısıyla depreme karşı dayanıklı binalar oluşturulur. Her yerin kendine özgü riski var. Karadeniz'de deprem olmaz diye bir kural yoktur. AFAD diyor ki, 50 yıl içerisinde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde olabilecek en büyük deprem yüzde 90 olasılıkla 6.6 büyüklüğündedir. Yüzde 10 olasılık ise bu değerden daha büyük deprem yaşatabilir" dedi.

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"Karadeniz’de deprem olmaz diye bir kural yok”
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