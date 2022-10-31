Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz’de Palamut bolluğu
Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:57 Son Güncelleme: 31.10.2022 13:58

Karadeniz’de Palamut bolluğu

Karadeniz’de son yılların en bereketli palamut avı sürüyor. 1 Eylül’de başlayan yeni av sezonunda balıkçı tezgahlarını palamutla süslüyor. Genelde Sinop açıklarında bol miktarda avlanılan palamut balıkçıları ve vatandaşları memnun ediyor.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Karadeniz’de Palamut bolluğu

Balıkçılar, Karadeniz halkının bu sene palamuda doyduğunu, ilerleyen günlerde havaların daha da soğumasıyla birlikte hamsi de de aynı bolluğun yaşanmasını umut ettiklerini ifade ettiler.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış bu sezonun bereketli geçtiğini ve Karadeniz halkının palamuda doyduğunu belirterek "Son olarak 14 yıl önce bol palamut gelmişti. Allaha şükürler olsun bu sene yine bol gelmeye başladı. Palamut bol olunca fiyatı da uygun oluyor. Palamudun tanesi boyuna göre 25-liradan 50 liraya, 3 tanesi 100 liraya kadar satışa sunuyoruz. Bu bolluk yaklaşık 1 aydır devam ediyor vatandaş dolabını palamutla doldurdu. Normalde hamsi bu günlerde çıkması lazımdı ancak palamut bol hamsi tükettiği için hamsi olmadı. Diğer balık çeşitlerimiz ise istavrit 80 lira, mezgit 40-50 lira, çinekop 80-100 lira" dedi.

Balıkçı Süleyman Çakır ise, "Bu sezon Palamut bolluğu devam ediyor. Palamut genelde Sinop taraflarından geliyor. Son 15 günden beri en ucuz ve en bol dönemi yaşıyoruz. Vatandaşımız bu sene palamuttan doydu, inşallah hamsiye de doyar" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Burak Haktanır'dan sert tepki! ‘Film festivalleri devlete laf sokma yerine dönüştü!’
Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"
KYK BURS BAŞVURU EKRANI 2022 | GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, e-Devlet ile ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?
Gözde'nin iki kader günü
Banu Alkan kendisinden 20 yaş küçük nişanlısıyla evleniyor! "Yüzyılın aşkını yaşıyoruz"
FETÖ’nün firar rotası
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
Bora Edin boşandı! Survivor Bora'nın 5 yıllık evliliği bitti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Karadeniz’de Palamut bolluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA