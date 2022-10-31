Karadeniz’de Palamut bolluğu

Balıkçılar, Karadeniz halkının bu sene palamuda doyduğunu, ilerleyen günlerde havaların daha da soğumasıyla birlikte hamsi de de aynı bolluğun yaşanmasını umut ettiklerini ifade ettiler.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış bu sezonun bereketli geçtiğini ve Karadeniz halkının palamuda doyduğunu belirterek "Son olarak 14 yıl önce bol palamut gelmişti. Allaha şükürler olsun bu sene yine bol gelmeye başladı. Palamut bol olunca fiyatı da uygun oluyor. Palamudun tanesi boyuna göre 25-liradan 50 liraya, 3 tanesi 100 liraya kadar satışa sunuyoruz. Bu bolluk yaklaşık 1 aydır devam ediyor vatandaş dolabını palamutla doldurdu. Normalde hamsi bu günlerde çıkması lazımdı ancak palamut bol hamsi tükettiği için hamsi olmadı. Diğer balık çeşitlerimiz ise istavrit 80 lira, mezgit 40-50 lira, çinekop 80-100 lira" dedi.

Balıkçı Süleyman Çakır ise, "Bu sezon Palamut bolluğu devam ediyor. Palamut genelde Sinop taraflarından geliyor. Son 15 günden beri en ucuz ve en bol dönemi yaşıyoruz. Vatandaşımız bu sene palamuttan doydu, inşallah hamsiye de doyar" şeklinde konuştu.