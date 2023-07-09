Karadeniz’de ’rip akıntısı’ nedeniyle 304 kişi öldü: En çok can kaybı o illerde yaşandı!

'YÜZDE 70'E YAKINI 30 YAŞ ALTI'

Karadeniz'de boğulma vakalarını azaltmak için proje hazırlığında olan Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdüsselam, Öngörü Araştırma Merkezi ile yürütecekleri ortak çalışmada; Karadeniz'de 'rip akıntısı' riskini analiz edip, öğretici uygulamalar geliştireceklerini söyledi.

Çalışmasından istatistik bilgiler paylaşan Doç. Dr. Abdüsselam, "2012 ile 2022 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin Karadeniz bölgesinde tutmuş olduğu boğulma vakaları, ne yazık ki yıldan yıla artıyor. Yaş bakımından incelersek; vakaların yüzde 70'e yakını 30 yaş altı, bunların da yüzde 50'ye yakını 18 yaş altında. Bazı olaylarda birden fazla bireyin boğulma yaşadığını söyleyebiliriz. Bu da yaklaşık yüzde 90 ila yüzde 10 dağılımı gösteriyor" dedi.



'BATI KARADENİZ'DE ÖLÜM ORANI DAHA YÜKSEK'

Batı Karadeniz'de ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Abdüsselam, "Cinsiyet açısından, boğulma olaylarının yüzde 80'i erkek, yüzde 20'si kadın. Erkeklerin yüzde 50'ye, kadınların ise yüzde 75'e yakını boğulma olaylarından kurtuluyor. Aylara bakarsak, yoğunluk bakımından temmuz ve ağustos aylarına çokça dikkat etmeliyiz. Yaşamı yitirme olaylarını baz alırsak; kolluk kuvvetleri Samsun ilinin en yüksek seviyede olduğunu, 98 boğulma vakasının yaşam yitirmeyle sonuçlandığını rapor etmiş. En düşük ilimiz ise Artvin, 4 olayla ifade edilmiş. Boğulma olayları ile yaşam yitirme oranında Batı Karadeniz'in daha yüksek orana sahip" diye konuştu.