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Giriş Tarihi: 28.3.2024

Karadeniz’deki 8 alan ‘Jeolojik Miras’ listesinde

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Karadeniz’deki 8 alan ‘Jeolojik Miras’ listesinde
Türkiye'deki jeolojik oluşumların kalkınmadaki payının artırılması amacıyla Ankara'da düzenlenen 'Türkiye'nin En Önemli 100 Jeolojik Mirası ve Anahtar Jeolojik Alanlarının Belirlenmesi' çalıştayı tamamlandı.



Hazırlanan sonuç bildirgesinde Rize'den 1, Gümüşhane'den 4, Trabzon'dan 3 alan Türkiye'nin en önemli 100 jeolojik mirası listesinde yer aldı.



Trabzon'un Dernekpazarı sınırlarında bulunan Barma Yaylası turbalığı da listede yer buldu.



Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Raif Kandemir, "Bu alanları kapsayacak jeoparkları oluşturabilirsek Türkiye turizmine çok büyük katkılarda bulunabiliriz" dedi.
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Karadeniz’deki 8 alan ‘Jeolojik Miras’ listesinde
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