Haberler Yaşam Haberleri Karagöl Yaylası'nda gölette ceset bulundu
Giriş Tarihi: 21.12.2022 21:03

Karagöl Yaylası'nda gölette ceset bulundu

Taraklı Karagöl Yaylası'ndaki gölette bir erkek cesedi bulundu.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Karagöl Yaylası’nda gölette ceset bulundu

Edinilen bilgilere göre, Karagöl Yaylası Göleti kenarında devriye görevi yapan jandarma ekibi, park halindeki bir araç gördü.

Aracı kontrole gelen ekip gölette bir erkek cesedi fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce ceset sudan çıkarıldı. yapılan incelemede cesedin İçdedeler Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Ahmet İşbilir'e ait olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada İşbilir'in aracı ile gölet kenarına geldiği, ardından suya girdiği değerlendiriliyor.
Cesedin bulunduğu sırada araçta müzik çaldığı öğrenildi.

Gencin cesedi, otopsi için Korucuk'taki Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Tarih açıklandı! Başkan Erdoğan sonrası Bakan Bilgin'den heyecanlandıran paylaşım!
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
SON DAKİKA | 6'lı masada çatlak sürüyor! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sen İstanbul'da kazanamadın
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu göndermesi: Evladına sahip çık, başka ebeveynler arıyor
KYK 2022-2023 BURS ÖDEME TARİHLERİ! KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, yattı mı, 3 aylık ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Karagöl Yaylası'nda gölette ceset bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA