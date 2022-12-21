Karagöl Yaylası’nda gölette ceset bulundu

Edinilen bilgilere göre, Karagöl Yaylası Göleti kenarında devriye görevi yapan jandarma ekibi, park halindeki bir araç gördü.
Aracı kontrole gelen ekip gölette bir erkek cesedi fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce ceset sudan çıkarıldı. yapılan incelemede cesedin İçdedeler Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Ahmet İşbilir'e ait olduğu belirlendi.
Yapılan araştırmada İşbilir'in aracı ile gölet kenarına geldiği, ardından suya girdiği değerlendiriliyor.
Cesedin bulunduğu sırada araçta müzik çaldığı öğrenildi.
Gencin cesedi, otopsi için Korucuk'taki Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.