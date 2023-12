Karaman: AK Parti döneminde Erzincan’ımızda önemli projeler hayata geçirildi

Meclis Kürsüsünde yaptığı konuşmasında Irak'ın kuzeyinde Pençe kilit harekâtında şehit olan 6 kahraman askere Allahtan rahmet dileyen Milletvekili Karaman, Terör örgütleri bilmelidir ki Terörün kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız" dedi.

Milletvekili Karaman 2024 yılı Bütçesinin Milletimize Devletimize Erzincan'ımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum diyerek sürdürdüğü konuşmasında; Yanı başımızda, Gazze'de can yakıcı bir soykırım yaşanıyor. Çoluk, çocuk, yaşlı, kadın, hastane, ibadethane ayırt etmeden Filistin halkını katleden devlet gibi değil örgüt gibi davranan İsrail'i şiddetle kınıyorum. Dünya sessiz kalırken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda bu savaşın durması gerektiğini söylediği için, diplomatik çabaları için ayrıca Meclisimizin ve halkımızın verdiği destek için teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki Dünyanın seyirci kaldığı bu katliamı hiç gündemden düşürmemeliyiz, düşürmüyoruz, düşürmeyeceğiz.

HEM HIZLI TRENİ HEM DE DEVRİN OTOMOBİLİ TOGG'U HAYATA GEÇİRDİK

Türkiye Yüzyılına girerken hazırladığımız ve görüşmekte olduğumuz 2024 yılı bütçesi yeni ekonomik program doğrultusunda ülkemizi Türkiye yüzyılına taşıyacak ilk bütçemiz, halkımızın desteği ile Ak Partiye nasip olan 22.Bütçesidir. Ak Parti olarak milletimizin desteği ile 21 yıldır Aziz Milletimize bu cennet vatanımıza ve güçlü devletimize hizmet etmenin gururunu ve hazzını yaşıyoruz. Ak Parti olarak geçen 21 yıldır milletimizin ve devletimizin önünü açacak birçok hayırlı işleri ve hizmetleri gerçekleştirdik. Hayal edilen işleri devletimize ve milletimize kazandırdık. Hayaldi gerçek oldu projeleri ile bu Aziz milletimizin hayallerinin peşinde koşmaya gayret ettik. Bugün bunların hepsini anlatabilmek için çok uzun konuşmak gerekir, ancak buna vaktim yetmez. Sadece içinde benimde geçmişte Genel müdür olarak bulunduğum bir konuyu dile getirmek istiyorum. Liderimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk defa ülkemizde Yüksek hızlı Tren yapacağız kararı verince; yapamayız, yaptırmazlar, altından kalkamayız sözleri yükselmeye başladı. O yıllarda ülkemizde ekonomik sıkıntı yanında güven problemi vardı. Çünkü 70 yıl önce de Demiryollarında yapılması planlanan devrim otomobili' de yapılamamış ve durdurulmuş yapılan prototip araçlarda demiryolu müzelerine kaldırılmıştı.

Ama Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu o günkü Hükümetin dirayeti Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın gayreti, milletimizin ve meclisimizin desteği ile bu güven problemini aştık.

Hem hızlı treni hem de devrin otomobili TOGG'u hayata geçirdik.





11 İLDE YÜKSEK HIZLI TRENLER ÇALIŞIYOR

İnşallah bu hızlı tren ağları genişleyecek diğer illerimiz de hızlı trene kavuşacak. Halkımız ister hızlı trenle isterse TOGG'la seyahat edecek. Sadece Yüksek hızlı trenlerde değil, Savunma Sanayinde, Ulaşımda, Sağlıkta, Enerjide, Uzayda yapılan yatırımlar sayesinde, şimdi gençlerimizin özgüveni var, Türkiye yüzyılında her projede bizde varız bizde yaparız diyorlar. Gençliğimize bu güveni aşılayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine teşekkür ediyorum. Hedefimiz Türkiye yüzyılına girerken Dünyaya lider ülke Türkiye'yi kazandırmaktır.

Etrafı dağlık ortası bağlık, İklimi sert insanı mert olan, Tulum peyniriyle, balıyla, üzümüyle, döneri ile meşhur Seçim bölgem Erzincan'ımızdan bahsetmek istiyorum.



AK PARTİ DÖNEMİNDE ERZİNCAN'IMIZDA DA ÖNEMLİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ

Duble yollarımız 14 km'den 355 km'ye çıktı, Ulaştırma Bakanımız Sn. Abdulkadir Uraloğlu burada iken; Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye tünellerinin bir an önce yapılmasını istiyoruz.

Erzincan-Kemah-İliç yolunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Karadeniz'i –Akdeniz'e bağlayan; Erzincan-Refahiye-İliç- Kemaliye- Malatya yolunu ve Başköy-Çayırlı yolunun bitirilmesini istiyoruz.



Erzincanlı hemşerilerim; Hızlı trenin Sivas'a gelmesinden mutlu olduklarını, İhalesi yapılan Sivas -İmranlı hattının bir an önce yapılmasını, İmranlı- Erzincan hattının ihalesinin yapılarak, Sivas-Erzincan hızlı tren hattının yapılmasını istiyor. Doğalgazı olmayan ilçelerimiz Kemaliye- Otlukbeli ve Beldelerimize de doğalgazın gelmesini istiyoruz. Yeni yapılan modern Dörtyol hastanemiz için Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.

Bir an önce Yeni teknolojik cihazlarla, yeni personel ve yeni doktorlarla açılmasını istiyoruz. Tarım Bakanımızdan; Ballı Barajının bir an önce bitirilmesi, Sera projelerine destek olmasını ve Besi Organize Sanayinin yapılmasını istiyoruz. Deprem Bölgesi olan ilimizde yapılan Kentsel dönüşüm projeleri için Çevre Bakanımıza teşekkür ediyor ve Merkez Çarşısında Kentsel dönüşümün yapılmasını istiyoruz. Yeni yapılan 12.500 kişilik yaşayan Stadyum için Gençlik ve Spor Bakanına teşekkür ediyorum. Erzincan Ergan Dağı Kayak merkezine yapılan tesislerin ve doğa sporları için yapılacak tesisler için desteğinizi istiyoruz. Teknoloji Bakanımızdan Organize Sanayi Bölgemizin altyapısını ve Örnek Sanayi Sitemizin tamamlanmasını istiyoruz.



2024 yılı bütçesinin Ülkemize, Milletimize, Halkımız, gençlerimize hayırlı olmasını diliyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.