Karaman’da kanlı olay: 4 bıçak darbesiyle yaralandı!

Olay, saat 14.00 sıralarında Elma Şehir Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D., aralarındaki kavga nedeniyle davalık olan ve mahkemesi devam eden M.A.Ş ve A.D. ile karşılaştı. Çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada bacaklarından 4 bıçak darbesi alan Y.D., yaralandı. Y.D., kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.