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Giriş Tarihi: 25.10.2021 04:14

Karaman'da korkunç olay! Tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaraladı

Karaman’da korkunç olay! Tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaraladı

Karaman'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Tufan D. (26), sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzeni Emir Ö.'yü (30) pompalı tüfekle yaraladı. Kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralı Emir Ö. hastaneye kaldırıldı.

Karaman'daki Olay, saat 23.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta meydana geldi. Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeni Emir Ö.'nün evine gitti. Evin önünde buluşan iki kuzen arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Tufan D., pompalı tüfekle Emir Ö.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yığıldı. Tufan D., geldiği otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emir Ö., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Karaman'da korkunç olay! Tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaraladı
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