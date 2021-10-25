Karaman’da korkunç olay! Tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaraladı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeni Emir Ö.'nün evine gitti. Evin önünde buluşan iki kuzen arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Tufan D., pompalı tüfekle Emir Ö.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yığıldı. Tufan D., geldiği otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emir Ö., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.