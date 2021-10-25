Karaman’da korkunç olay! Tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaraladı

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI



Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emir Ö., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.