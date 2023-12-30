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Giriş Tarihi: 31.12.2023

Karamel ve lolipop diş düşmanı

DIŞ HABERLER
Karamel ve lolipop diş düşmanı
RUS diş hekimi Lyudmila Shemyakina, dişler için en zararlı tatlı türünü açıkladı. Şarkul Avsat sitesindeki habere göre Shemyakina, özellikle karamel ve şekerin zararlarına dikkat çekti. Rus diş hekimi, "Dişlere verilen zarardan bahsedecek olursak; burada öncelikle dişlere yapışan ve ağızda uzun süre kalan tatlılara (karamel ve lolipop gibi) dikkat çekmek isterim. Çünkü bu tür tatlılar, diş çürüğü gelişimine diğer tatlılardan daha fazla neden olur. Bu nedenle çocuklara verilmesi tavsiye edilmez" dedi. Doktor Shemyakina çok miktarda tüketildiğinde her tür şekerlemenin dişler için zararlı olduğunu da hatırlattı.

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Karamel ve lolipop diş düşmanı
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