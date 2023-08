Karamelek’ten tecavüz talimatı: Keyfinize bakın

Bir televizyon kanalındaki moda yarışmasında ünlenen sosyal medya fenomeni Gizem Karamelek'in, erkek arkadaşıyla görüştüğü gerekçesiyle kıskançlık krizine girerek Kübra Z.'ye dehşeti yaşatmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH, zorla Çatalca'daki bir villaya götürülerek darp ve cinsel saldırıya maruz bırakılan Kübra Z.'nin ifadesine ulaştı. Kübra Z., zorla villaya götürüldüğünde Gizem Karamelek'in yanındaki 4 kişiye, "Keyfinize bakın" diyerek tecavüz talimatı verdiğini söyledi. 31 Temmuz gecesi saat 04.00'te Bahçelievler'de kaçırılan Kübra Z.'nin cep telefonu elinden alınmış, 7 bin lirası gasp edilmişti. Araca bindirilen genç kız saçları kesilerek darp edilmişti.Çatalca'da bir villaya götürüldüğünü söyleyen genç kız, burada kendisine zorla kokain kullandırıldığını belirtti. İfadesinde kâbus dolu o anları hatırlamak istemediğini söyleyen Kübra Z., Karamelek'in Ahmet Salih Çalışkan (21), Eyüp Can Asma (21), Ali Can Çalışkan (21) ve İhsan Ç. adlı kişilere "Keyfinize bakın" dediğini ve bu 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Kübra Z. ifadesinde tüm bu anların cep telefonu kamerasıyla videoya alındığını aktararak tüm bunların sorumlusunun Gizem Karamelek olduğunu ve şahıslardan şikâyetçi olduğunu dile getirdi. Emniyet ve savcılığın koordineli bir şekilde yürüttüğü soruşturmada İhsan Ç. dışında tüm şüpheliler yakalandı. Gizem Karamelek ve kardeşi Umut Can Karamelek de dahil olmak üzere 5 şüphelinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.