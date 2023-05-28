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Giriş Tarihi: 28.5.2023

Karar sonrası kadın hakime küfretmişti 2 yıl hapisle yargılanacak

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Soner D. (35), 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına mahkûm edilince heyete saldırdı. Tutukluluk halinin devamına da karar verilen Soner D. aldığı ceza karşısında öfkelenerek mahkeme heyeti kadın başkana ve üyelerine küfür etti.
Hakaret sonrası savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sanık hakkında bu kez 'Kamu Görevlisine Hakaret' suçundan iddianame düzenlendi. 2 yıla kadar hapsi istenilen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Karar sonrası kadın hakime küfretmişti 2 yıl hapisle yargılanacak
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