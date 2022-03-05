Karasu Nehri’ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Kentten geçen Karasu Nehri'ndeki köprüden 12 gün önce düşerek gözden kaybolduğu değerlendirilen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda, polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı çalışmalara Konya, Ordu, Artvin ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli "kurbağa adamlar" da destek veriyor.

Dalgıçlar, Özkan'ın düştüğü değerlendirilen noktanın 2 kilometre uzaklığındaki Karasu Nehri'nde suyun artması nedeniyle halat bağladıkları rafting botuyla arama çalışması yaptı.

Türk Kızılay ekipleri de bölgedeki görevliler ve bekleyen vatandaşlara sıcak yemek, çay kahve ikramında bulunmaya devam ediyor.

Olay yerine gelen Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç,yaptığı açıklamada,12 gün önce karasu nehrine düşen kızımızın bulunması için devletimiz tüm olanaklarını kullandığını söyledi.

Devlet tüm organlarıyla tüm birimleri ile arama çalışmasına devam ettiğini aktaran Başkan Koç, "Kızılay derneğimizde olayının yaşandığı ilk günden beri alana gelmiş. Öğlen saatlerinde burada toplanan vatandaşlara, arama hizmetlerine devam eden görevlileri sıcak yemek, çay, kahve, su, kek ve çikolata gibi gıda ihtiyaçlarını karşılıyorlar" diye konuştu.

En büyük temennilerinin kızın bir an önce sudan çıkarılması olduğunu aktaran Cengiz Koç, şunları kaydetti: "Ailesinin acısı çok büyük. Babanın bir sözü beni çok etkiledi. Kızımın bir mezarının olmasını çok isterim ama havayı görünce suyun soğukluğu görünce acım daha artıyor. Kızım bu soğuk suda ne yapıyor şimdi. Bu da beni çok etkiledi. Allah hiçbir babayı evladı ile sınamasın. Güçlü bir devlete sahibiz Allaha şükürler olsun. Türkiye'nin neresinde olursa olsun anında müdahale yeteneğimiz çok fazlasıyla var. Gördüğünüz Kızılay ile UMKE, AFAD ve polisimizle herkes burada cansiperane çalışıyor. Herkes dua ediyor. Allah ailesine sabır versin. İnşallah bir an önce kızımıza ulaşırlar, en azında ailenin dramı bitmiş olur. Biz de Türk Kızılay ekiplerimizle birlikte buradayız ve sonuna kadar devam ediyoruz."

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç'a Kızılay Bölge Müdürü Baran Akar, Muş Kadın Kolları Başkanı Nursel Işık, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Korkmaz eşlik etti.