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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:37 Son Güncelleme: 12.9.2022 17:03

Karayolunun kenarına atılmış kadın cesedi bulundu

Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde yol kenarına atılmış bir kadın cesedi bulundu.

AYHAN FİDAN
Karayolunun kenarına atılmış kadın cesedi bulundu

Karacabey Bursa karayolunu kullanan sürücüler, Çingençeşme mevkiinde yolun kenarında bir kadının yattığını gördü. Sürücülerin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri 25 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlenen ceset ile karşılaştı. Henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan cesedin üzerinden kimlik cesedin baş kısmında yüzeysel kesiklerin olduğu tespit edildi. Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesedin kesin ölüm nedeni rapor sonucuna göre belli olacak.

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Karayolunun kenarına atılmış kadın cesedi bulundu
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