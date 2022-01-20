Karbonmonoksit zehirlenmesinde 1’i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde yaşayan 4 kişilik aile banyoda yaktıkları sobadan sızan dumandan etkilenerek nefes darlığı ve baygınlık geçirmeleri üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi.



Evdeki baba M.M. (55), eşi E.M. (48) ve kızları Ö.M. (26) ile evde misafir olan Ş. B'nin (26), banyodaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Zehirlenen kişiler, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne E.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.