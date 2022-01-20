Haberler Yaşam Haberleri Karbonmonoksit zehirlenmesinde 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 20.1.2022 00:06 Son Güncelleme: 20.1.2022 01:18

Karbonmonoksit zehirlenmesinde 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Karbonmonoksit zehirlenmesinde 1’i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde yaşayan 4 kişilik aile banyoda yaktıkları sobadan sızan dumandan etkilenerek nefes darlığı ve baygınlık geçirmeleri üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi.


Evdeki baba M.M. (55), eşi E.M. (48) ve kızları Ö.M. (26) ile evde misafir olan Ş. B'nin (26), banyodaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Zehirlenen kişiler, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne E.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Son dakika haberi: CHP'li Bilecik Belediyesinde skandal! 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Son dakika: Meclis'te kabul edildi! Memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifi yasalaştı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: 20 Aralık'ta panik havasını dağıttık
Hollandalı uzmandan Türk SİHA'ları yorumu: "Dünyanın en iyisi"
Başbakan Boris Johnson duyurdu: İngiltere’den radikal koronavirüs kararı!
Son dakika: AK Partili Numan Kurtulmuş: Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti 1. partidir
İdamına karar verilen Osman Bey, Alplerine böyle seslendi: Biz şehit olsak da davamızın boynu bükülmeyecek!
Çiçeği burnunda aşıklar böyle görüntülendi! İşte Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşkının ilk karesi!
AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tarih verdi: Müjdeyi vereceğiz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Karbonmonoksit zehirlenmesinde 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA