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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Kardeş katili 23 gün sonra yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kardeş katili 23 gün sonra yakalandı
KAYSERİ'DE aynı evde kaldığı kardeşi Mehmet Sezer'i kurşunlayarak öldüren ve daha sonra kayıplara karışan Coşkun Sezer 23 gün sonra saklandığı bekar evinde yakalandı. Cinayet zanlısı kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocasinan ilçesindeki baba ocağında birlikte kalan Coşkun (41) ve Mehmet Sezer (39) kardeşler arasında 16 Eylül günü gece yarısı tartışma çıktı. Sebebi belirlenemeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Coşkun Sezer belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Mehmet Sezer'i kurşunladı. Yakınları tarafından otomobille Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sezer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coşkun Sezer ise kaçarak izini kaybettirdi. Cinayetin ardından kullandığı otomobille doğu sanayi bölgesinde MOBESE'lere yakalanan Coşkun Sezer, tüm aramalara rağmen yakalanamamıştı. Kullandığı aracın şehir dışına çıkmadığını plaka tanıma sistemlerinden tespit eden cinayet büro amirliği ekipleri otomobilin izini sürerek Coşkun Sezer'i yakaladı. Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kardeş katili 23 gün sonra yakalandı
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