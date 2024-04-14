Kardeşe yürek dağlayan veda

Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil, kaza nedeniyle emniyet şeridinde duran aracın yanında bekleyen yolculara çarptı. Kaza sonucu Ali Evren olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır toplam 8 kişi de yaralandı. Kazada başından yaralanan park halindeki aracın sürücüsü Tahir Meral, hayatını kaybeden kardeşi Ali Evren'in cesedinin başından ayrılmak istemedi. Meral'in kanlar içinde yatan kardeşinin elini tutarak "Kardeşimi yerden kaldırın. Yağmur var, ıslanmasın" demesi yürek dağladı.