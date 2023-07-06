Kardeşi çocuğunu ezmişti: Anne yalan ifade verdi

MERDİVENDEN DÜŞTÜ YALANINI JASAT BOZDU
JASAT ekipleri, anne Fatma Hilal'in ifadesinde çelişkili söylemleri sonucu soruşturmayı genişletti. Dedektif gibi iz süren JASAT, ailenin merdivenden düştü ısrarının yalan olduğunu tespit ederek çocuğun dayısı Hasan Ş. (45) tarafından kullanılan 20 MA 0315 plakalı minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Dayıyı bulunduğu yerde gözaltına alan jandarma ekipleri, suçunu itiraf ettirdi. Dayı verdiği ilk ifadesinde yeğenine kazara çarptığını belirterek korktuklarını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dayı Hasan Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle JASAT bir olayı daha aydınlattı.