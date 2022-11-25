Kardeşini bıçaklayıp, kendisini eve kapattı; güçlükle ikna edildi

Olay, saat 11.30 sıralarında, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5724 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kullandığı maddenin etkisiyle kardeşi Emrah E. ile tartışmaya başlayan Veli E., bacağından da bıçaklayarak yaraladı. Emrah E., ambulansla hastaneye götürülürken, polis ise Veli E.'yi aramaya başladı.



Ara sokakta polisle karşılaşan Veli E., yanında taşıdığı bıçak ile kendisine zarar vermeye başladı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Veli E., kaçıp kendisini eve kapattı. Polis, Veli E.'den bıçağı bırakıp, teslim olmasını istedi. Polisin bu talebine bardak ve vazo fırlatarak karşılık veren Veli E., güçlükle ikna edildi. Üzerinde bulunan ekmek bıçaklarını polise veren Veli E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.