Haberler Yaşam Haberleri 'Kardeşlik Çarşısı’nda depremzedeler için 118 bin 707 TL toplandı
Giriş Tarihi: 9.3.2023 17:27 Son Güncelleme: 9.3.2023 18:24

'Kardeşlik Çarşısı’nda depremzedeler için 118 bin 707 TL toplandı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Eyüpsultan Camii Meydanı’nda kurduğu Kardeşlik Çarşısı’nda 118 bin 707 TL toplandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
’Kardeşlik Çarşısı’nda depremzedeler için 118 bin 707 TL toplandı

İki gün boyunca açık olan çarşıda ESMEK kurs merkezlerinde yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarına devam eden öğrencilerin yaptıkları yiyecekler ile Eyüpsultan'da ikamet eden, evlerinde yaptıkları el emeği ürünleri KOZA El emeği ürünleri satış mağazasında satarak ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınların bağışladıkları ürünler satışa sunuldu.

PARAYI BAŞKAN DENİZ KÖKEN'E TESLİM ETTİLER

Çarşıda stant açan kadınlar satışlardan elde edilen parayı, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere Başkan Deniz Köken'e teslim ettiler.Başkan Deniz Köken, bu anlamlı destekleri için Eyüpsultan'ın üreten kadınlarına teşekkür etti

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
HDP tehdidin dozunu artırdı! “Görüşmemiz Millet İttifakı ile olacak”
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
İYİ Parti’nin Demirtaş çaresizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler
Selahattin Demirtaş'tan Meral Akşener'e açık mektup: Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için HDP'yi nasıl ikna edeceksiniz?
SON DAKİKA: CHP'li Yıldıray Sapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Sen mi hak, hukuk, adalet getireceksin!
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi nereye taşınacak?
Altılı Koalisyon'un metni İsmail Saymaz'ı da çileden çıkardı: Krizlere gebe, iki başlılık yaratır
HDP'li Saruhan Oluç'tan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Ciddiye almıyoruz, işine baksın!
ARKADAŞINA GÖNDER
'Kardeşlik Çarşısı’nda depremzedeler için 118 bin 707 TL toplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA