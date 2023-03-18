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Giriş Tarihi: 19.3.2023

Kardeşlik treni yola çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından İskenderun’da 250 konteynerlik Kardeşlik Kenti kuruluyor. Trenle gönderilen konteyner sayısı şimdiden 80’e ulaştı

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Kardeşlik treni yola çıktı
Depremlerin ardından İskenderun'da kurulacak "Sakarya Kardeşlik Kenti" için hazırlanan 40 konteyner daha yola çıkarıldı. Arifiye Garı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 250 konteynerlik kardeşlik kenti için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. İçinde çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner kentinin inşasının hızla sürdüğünü dile getiren Yüce, "Kendi imkanlarımızla çalışmalarına devam ettiğimiz İskenderun konteyner kentimize iş insanlarımızın ve STK'larımızın da desteği var. İskenderun'a kuracağımız 250 konteynerlik kardeşlik kentimiz için ilk 40 konteynerlerimizi geçen hafta trenlerle uğurladık. 40 konteynerimizi daha gönderiyoruz. Bu 40 konteynerin yanında 150 soba ve 1 tır odun, kömür, su yola çıkıyor. İnşallah kardeşlik kentlerimizde dışarıda kimseyi bırakmayacağız" diye konuştu.

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Kardeşlik treni yola çıktı
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