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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Karen’den gurur veren başarı

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Karen’den gurur veren başarı
Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinde eğitim gören 18 yaşındaki Gül Karen Aça, dünyanın en prestijli üniversitelerden Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 8 üniversiteden tam burslu kabul aldı. Bu yıl 12. sınıf olan Karen, iki sene önce Google ve Oxford'un ortak inisiyatifi "Rise for the World" tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçildi. Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, prestijli üniversitelerin dikkatini çekmeyi başardı. Üniversite eğitimi için başvurularını tamamlayan Karen, her yıl yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy ve California Santa Cruz üniversitelerinden tam burslu kabul aldı. Karen, Harvard Üniversitesi'nin sonuçlarının açıklanmasını online toplantıda arkadaşlarıyla birlikte bekledi ve kabul aldığını öğrenince "Harvard'a girdim" diye sevinç çığlıkları attı.

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Karen’den gurur veren başarı
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