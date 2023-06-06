Karı-koca birlikte dolandırıldı

İstanbul'datelefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis veya savcı gibi tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yapan şebekenin 15 üyesi operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken 2'si adli kontrol olmak üzere 4'ü serbest kaldı. Şebekenin daha önce yakalanan 5 üyesiyle birlikte tutuklu sayısı 16 oldu. Operasyonda 595 bin lira, 2 milyon lira değerinde altın, 2 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, sahte polis kimliği, telsiz ve 4 kelepçe ele geçirdi. Dolandırılan 20 kişiden Naime Osman, "Eşimin göç idaresine gitmesinin ardından polis olduğunu söyleyen biri arayıp kimliği ile ilgili sorun olduğunu, Çağlayan Adliyesi önüne gelmesini istedi. Eşim gidince beni arayıp eşimin gözaltında olduğunu, operasyon bitene kadar altınları vermem gerektiğini söyledi. Evdeki 350 gram altını bir torbaya koyup verdim" dedi.