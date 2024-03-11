Karı koca kavgası kanlı bitti

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi ikamet eden Abuzer Y. (72) ile eşi Naile Y. (71) arasında tartışma çıktı. Çift arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.'ye sinirlenerek eline aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Evde yükselen sesler üzerine komşuların durumu 112 çağrı merkezine bildirmesi üzerine kavgada ağır yaralanan Naile Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Naile Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşi Naile Y.'yi öldüren Abuzer Y., olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., gazetecilerin olay nasıl oldu sorusu üzerine "Arımızda tartışma çıktı, kafama sert bir şeyle vurdu, yere düştüm. Elimde küçük bir bıçak vardı. Bende ona vurdum. Pişman değilim, beni içeriye atsınlar" dedi. Sağlık kontrolünden geçen şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.