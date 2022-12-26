"Karım evlilik sendromuna yakalandı" dedi! Boşanma davası açtı

İstanbul'da yaşayan S.B. ve O.B. 2013 yılında hayatını birleştirdi. İddiaya göre genç kadın O.B., evliliklerinin son aylarında ani bir değişiklikle farklı davranışlar sergilemeye başladı. Hayal kırıklığına uğrayan genç adam S.B., eşinin bu süreçte evlilik sendromuna yakalandığını düşünerek destek olmaya çalıştı.

EŞİNE ''DEFOL'' DEDİ

S.B. bir gün sabah kahvaltısı hazırladığını eşini uyandırmak istediğinde ise "Defol, uykumu bölüyorsun" dediğini ve bunun karşısında şoka uğradığını sonrasında işe gittiğini, işten döndüğünde ise eşinin evde bulamayınca merak ettiğini anlattı. Eşi, O.B.'i arayan genç adam "Ne arıyorsun, burada arkadaşlarımla eğleniyorum uyuz herif'' cevabını alınca aynı günde iki kez hakarete maruz kaldığını iddia etti.

ÇAY BARDAĞI SON RADDE OLDU

Evliliğini kurtarmak isteyen S.B., karısı O.B.'nin kendisine çay bardağı fırlattığını ve bu hareket sonucunda evliliklerini daha fazla yürütemeyeceklerini anladığını ifade ederek İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Genç adam eşinin evlilik sendromuna girdiğini ve evliliklerini kurtaramadığını söyleyerek boşanmalarını talep etti.