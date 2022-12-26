Haberler Yaşam Haberleri "Karım evlilik sendromuna yakalandı" dedi! Boşanma davası açtı
Giriş Tarihi: 26.12.2022 16:19 Son Güncelleme: 26.12.2022 16:42

"Karım evlilik sendromuna yakalandı" dedi! Boşanma davası açtı

İstanbul’da yaşayan genç adam eşinin son aylarda ani bir değişikliğe uğradığını ve evlilik sendromuna yakalandığını iddia etti. Eşine sabah kahvaltısı hazırlayan genç adam eşinin kendisine ‘’Defol, uykumu bölüyorsun’’ dediğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Karım evlilik sendromuna yakalandı dedi! Boşanma davası açtı

İstanbul'da yaşayan S.B. ve O.B. 2013 yılında hayatını birleştirdi. İddiaya göre genç kadın O.B., evliliklerinin son aylarında ani bir değişiklikle farklı davranışlar sergilemeye başladı. Hayal kırıklığına uğrayan genç adam S.B., eşinin bu süreçte evlilik sendromuna yakalandığını düşünerek destek olmaya çalıştı.

EŞİNE ''DEFOL'' DEDİ

S.B. bir gün sabah kahvaltısı hazırladığını eşini uyandırmak istediğinde ise "Defol, uykumu bölüyorsun" dediğini ve bunun karşısında şoka uğradığını sonrasında işe gittiğini, işten döndüğünde ise eşinin evde bulamayınca merak ettiğini anlattı. Eşi, O.B.'i arayan genç adam "Ne arıyorsun, burada arkadaşlarımla eğleniyorum uyuz herif'' cevabını alınca aynı günde iki kez hakarete maruz kaldığını iddia etti.

ÇAY BARDAĞI SON RADDE OLDU

Evliliğini kurtarmak isteyen S.B., karısı O.B.'nin kendisine çay bardağı fırlattığını ve bu hareket sonucunda evliliklerini daha fazla yürütemeyeceklerini anladığını ifade ederek İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Genç adam eşinin evlilik sendromuna girdiğini ve evliliklerini kurtaramadığını söyleyerek boşanmalarını talep etti.

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"Karım evlilik sendromuna yakalandı" dedi! Boşanma davası açtı
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