Haberler Yaşam Haberleri Karısı ayrılmak isteyince aseton döküp evi yaktı
Giriş Tarihi: 4.4.2022

Karısı ayrılmak isteyince aseton döküp evi yaktı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Karısı ayrılmak isteyince aseton döküp evi yaktı

Samsun'un önde gelen sanayicilerinden Metin Yeşilyurt'un oğlu Orhan Yeşilyurt, eşiyle kavga ettikten sonra bir anlık öfkeyle eşyalara aseton döküp, yaşadığı evi ateşe verdi. Binaya sıçrayan yangın sonrası itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtulan eş, şikayetçi oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yeşilyurt hakkında dava açıldı.

İstanbul'da eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen koca, bir anlık öfke ile yaşadığı evi ateşe verdi. Samsun'un önde gelen sanayici işadamlarından Metin Yeşilyurt'un oğlu Orhan Yeşilyurt, geçtiğimiz yıllarda Güneş Yeşilyurt ile evlendi. Çift, Ümraniye ilçesi Çamlık mahallesinde bir binada ikamet ediyordu.



Geçtiğimiz yıl yaz ayında 30 yaşındaki genç adam, eşi Güneş Yeşilyurt ile evde olduğu bir anda taraflar tartışmaya başladı. İddiaya göre eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen genç adam önce küfürler ve hakaretler savurdu ardından içinde bulunduğu bunalım nedeniyle eşinin kıyafetlerine aseton dökerek yaktı. Kısa süre sonra evdeki yangın büyüdü.

YANGINDAN YARGILANIYOR

Meydana gelen kıvılcımların büyüyerek binaya sirayet etti. Oluşan yangın nedeniyle konutun tamamında islenme ve tavanda çökme ile binanın dış cephesinde hasarlar ve islenme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.



Orhan Yeşilyurt, gözaltına alındıktan sonra ifadesinde işlediği suçu kabul etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yeşilyurt, bir süre sonra serbest bırakıldı. Genç adam hakkında, 'Kasten yangın çıkarma ve Mala zarar verme suçlarından' dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
SON DAKİKA | 'Bucha'da sokak ortasında yüzlerce ceset' iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Kuleba, "Henüz en kötüsünü yaşamadık" diyerek duyurdu: Asıl savaş şimdi başlamak üzere
Bakan Akar: 24 Temmuz 2015'ten bu yana 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Kaçan penaltı, kırmızı kart! Trabzonspor ile Beşiktaş puanları paylaştı...
Aşıklardan ilk kare geldi! Yasemin Allen ile Tolga Güleç’ten sürpriz paylaşım!
ARKADAŞINA GÖNDER
Karısı ayrılmak isteyince aseton döküp evi yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA