Karısı ayrılmak isteyince aseton döküp evi yaktı

İstanbul'da eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen koca, bir anlık öfke ile yaşadığı evi ateşe verdi. Samsun'un önde gelen sanayici işadamlarından Metin Yeşilyurt'un oğlu Orhan Yeşilyurt, geçtiğimiz yıllarda Güneş Yeşilyurt ile evlendi. Çift, Ümraniye ilçesi Çamlık mahallesinde bir binada ikamet ediyordu.





Geçtiğimiz yıl yaz ayında 30 yaşındaki genç adam, eşi Güneş Yeşilyurt ile evde olduğu bir anda taraflar tartışmaya başladı. İddiaya göre eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen genç adam önce küfürler ve hakaretler savurdu ardından içinde bulunduğu bunalım nedeniyle eşinin kıyafetlerine aseton dökerek yaktı. Kısa süre sonra evdeki yangın büyüdü.

YANGINDAN YARGILANIYOR

Meydana gelen kıvılcımların büyüyerek binaya sirayet etti. Oluşan yangın nedeniyle konutun tamamında islenme ve tavanda çökme ile binanın dış cephesinde hasarlar ve islenme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.





Orhan Yeşilyurt, gözaltına alındıktan sonra ifadesinde işlediği suçu kabul etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yeşilyurt, bir süre sonra serbest bırakıldı. Genç adam hakkında, 'Kasten yangın çıkarma ve Mala zarar verme suçlarından' dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.