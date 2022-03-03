Karısını boğup intihar etti

İZMİR'DE 2 yıldır ilik kanseri tedavisi gören, aynı zamanda psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanan emekli Münir Sapmaz (52), cinnet getirip 5 yıllık karısı Emine Sapmaz'ı (52) boğarak öldürdü. Menemen ilçesi 9 Eylül Mahallesi 8. Cadde üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda yaptığından büyük pişmanlık duyan Münir Sapmaz, 'Ben ne yaptım?' diyerek evdeki pompalı tüfekle başına ateş ederek hayatına son verdi. Münir Sapmaz'ın geride herhangi bir not bırakmadığı öğrenilirken, Emine Sapmaz'ın boynunda kocasının tırnak izleri bulunduğu belirlendi.